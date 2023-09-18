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Экологи назвали плотины ГЭС угрозой для редких черепах в Бразилии

JAE: ГЭС могут уничтожить 30% среды обитания редких черепах Уильямса в Бразилии

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Whaldener Endo

Экологи из Федерального университета Гояса в Бразилии выяснили, что строительство новых гидроэлектростанций на юге страны ставит под угрозу 30% среды обитания находящихся под угрозой исчезновения пресноводных черепах Уильямса. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Applied Ecology (JAE).

Черепахи Уильямса встречаются лишь в некоторых районах атлантического тропического леса и Пампы (региона на границе Бразилии, Уругвая и Аргентины).

Основной метод, использованный авторами, заключался в сопоставлении данных о потенциальных районах обитания вида с географической привязкой к гидроэлектростанциям, полученным от Национального агентства по электроэнергетике (ANEEL). Анализ охватил 687 проектов в области гидроэнергетики; из них 406 имели действующие электростанции, 48 находились в стадии строительства, а 233 находились на стадии планирования.

Исследователи обнаружили, что гидроэнергетические объекты и водохранилища пересекаются с территориями, очень подходящими для черепах Уильямса. Проблема усугубится с появлением малых ГЭС в ближайшие годы. Затронутая ими площадь будет почти равна зонам воздействия крупных гидроэлектростанций.

Плотины ГЭС затопляют места обитания животных и устраняют пороги, которые необходимы черепахам. В результате рептилии пытаются мигрировать в поисках более подходящих мест для жизни, но часто не могут сделать этого из-за дамб. Поскольку количество ГЭС увеличивается, черепахам Уильямса становится все труднее найти себе новый дом.

«Наше исследование стало первым, в котором комплексно изучается влияние развития гидроэнергетики на эти виды. Результаты могут помочь спланировать, как смягчить воздействие расширения гидроэлектростанций на этих пресноводных черепах. Тот же метод можно использовать для изучения других видов, находящихся под угрозой исчезновения», — отметил автор научной работы, профессор Андре Луис Реголин.

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