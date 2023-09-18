Психологи выяснили, как плохой сон может довести пару до разрыва отношений

Американские ученые из Университета Вилланова в Филадельфии изучили влияние качества сна на эмоциональное состояние людей в отношениях. Исследование опубликовано в научном журнале Journal of Social and Personal Relationships (JSPR).

Эксперты провели три теста, чтобы установить взаимосвязь между сном, чувством гнева и воспринимаемым качеством отношений. В экспериментах приняли участие около 700 человек, которые состояли либо в браке, либо имели долговременного партнера.

В ходе корреляционного исследования психологи обнаружили, что плохой сон усиливает чувство гнева из-за повышенной активации миндалевидного тела и/или снижения активации префронтальной коры.

Ученые нашли и обратную связь — проблемы в отношениях снижали качества сна, что опять же усиливало раздражение партнером.

Наконец, авторы исследования экспериментально манипулировали аффектом, попросив участников эксперимента описать свои реакции на такие события, как забытые ключи или случайно пролитый кофе. Они обнаружили, что, хотя эти события не были напрямую связаны с отношениями, люди с плохим сном были более склонны злиться на партнера из-за мелких неприятностей.

Психологи отмечают, что многие события в отношениях могут стать причиной плохого сна, например, рождение ребенка или повышенный стресс. Эксперты предлагают как можно скорее заняться улучшением качества своего отдыха, снизив потребление кофеина и применив различные методы релаксации. Это поможет спасти отношения с партнером.

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