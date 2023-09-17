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Названо количество незаконно вырубленного леса в России

Биолог Крутовский: в России до миллиона гектаров леса в год вырубают незаконно

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Depositphotos

В России браконьеры вырубают до миллиона гектаров леса ежегодно. Об этом «Газете.Ru» рассказал профессор, руководитель лаборатории лесной геномики Сибирского федерального университета Константин Крутовский

По официальным данным, рубится примерно 1 млн гектаров леса в год, заявил ученый.

«Нужно прибавить к 1 млн от 50 до 100%. Получается примерно 2 млн гектаров. Помимо вырубок, леса все больше и больше страдают от пожаров, засух, вредных насекомых и болезней. Это лишает Россию еще примерно 3-4 млн гектаров в год. То есть, если брать общую потерю, получается около 5-6 млн гектаров в год», — объяснил «Газете.Ru» Крутовский.

Браконьеры также способствуют возникновению крупных лесных пожаров.

«Лесные браконьеры поджигают лес в тех местах, где запрещена рубка. По современному российскому законодательству после поджога эти леса переходят в другую категорию, и их уже можно рубить. И там уже рубят и нормальные деревья. Все подряд», — рассказал ученый.

Существующие методы борьбы с браконьерами имеют недостатки: в России существует мониторинг лесов со спутников, самолетов и БПЛА. Но наблюдения не могут охватить весь лесной массив. Кроме того, даже если незаконная вырубка обнаружена, сразу попасть на место и прекратить ее не всегда бывает возможно, отметил Крутовский.

Ранее ученый объяснил, как анализ ДНК древесины поможет бороться с лесными браконьерами.

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