Ученые развеяли миф о том, что давать деньги бездомным бессмысленно и вредно

Канадские ученые из Университета Британской Колумбии (UBC) опровергли распространенный стереотип, что даже крупная сумма денег не поможет бездомным людям улучшить свое положение, поскольку живущие на улице склонны тратить все средства на алкоголь и наркотики. Исследование опубликовано в научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Представление о бесполезности и даже вреде от финансовой помощи обездоленным людям широко распространено в обществе. Как показал опрос 1,1 тыс. человек в США, 81% респондентов уверены, что если бездомному выдать $7,5 тыс., то все уйдет на спиртное, сигареты и наркотические вещества.

Это предположение на практике проверили в Торонто, UBC совместно с общественной организацией Фонд социальных перемен предоставили 50 бездомным горожанам по $7,5 тыс., а затем в течение года наблюдали за их действиями. В эксперименте не участвовали люди с сильной зависимостью от психоактивных веществ, алкоголя и страдающие от психических расстройств.

Оказалось, что получатели денежных средств в среднем на 99 дней меньше жили на улице, увеличили сбережения и сэкономили в сумме почти $39 тыс. денег налогоплательщиков, поскольку реже останавливались в приютах. На алкоголь участники эксперимента потратили не больше, чем члены контрольной группы, не получавшие финансовой поддержки.

«Когда люди получали денежный перевод, они тратили его на то, на что тратим деньги вы или я — на жилье, одежду, еду, транспорт, а не на наркотики и спиртное. Мы знаем, что люди склонны расчеловечивать тех, кто оказался бездомным. Что меня удивило, так это насколько велика оказалась предвзятость», — отметил ведущий автор исследования, доктор Цзяин Чжао.

Ранее ученые выяснили, какая одежда помогает собирать больше уличных пожертвований.