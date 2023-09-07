Ученые РАН начнут проверять статьи в «Рувики»

Интернет-энциклопедия «Рувики» и Российская академия наук (РАН) подписали соглашение о сотрудничестве, в рамках которого профильные ученые и эксперты займутся рецензированием материалов на портале. Об этом сообщила пресс-служба РАН.

Представители организации уточнили, что в церемонии подписания договора приняли участие генеральный директор проекта Владимир Медейко и президент академии Геннадий Красников. При этом стороны условились отрецензировать как минимум 2,5 тыс. статей до конца 2023 года, говорится в сообщении.

«На первом этапе работа будет вестись по таким темам, как история и физика», — добавили в пресс-службе.

Красников, комментируя договоренности с «Рувики», заявил о важности распространения только достоверной и актуальной информации. В связи с этим члены РАН готовы оказать интернет-энциклопедии необходимую поддержку и внести свой вклад в наполнение ее базы данных, отметил руководитель организации.

Бета-версия портала «Рувики» была запущена 27 июня 2023 года. Онлайн-энциклопедия была создана на основе русскоязычного раздела «Википедии» с соблюдением законодательства страны и принципа изложения материалов с нейтральной точки зрения.

Ранее основатель «Рувики» рассказал о принципиальных отличиях ресурса от других баз знаний.