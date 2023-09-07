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Бумажные кофейные стаканчики оказались токсичны

Environmental Pollution: в кофейных стаканчиках обнаружили токсины

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tiffanyandco/Instagram (компания-владелец Meta признана экстремистской организацией)

Ученые из Шведского университета Гетеборга установили, что бумажные кофейные стаканчики, которые считаются экологичными, так же токсичны для человека и экологии, как и пластиковые. Результаты исследования были опубликованы в журнале Environmental Pollution.

Опасность представляет тонкая пленка, которая используется в стаканчиках, чтобы сделать их водонепроницаемыми. Ученые провели ряд экспериментов с насекомыми: их подвергали воздействию воды и земли, в которых разложилась эта пленка. В итоге у личинок развились различные дефекты. По словам специалистов, аналогичные риски могут присутствовать для других диких животных и людей.

Обнаруженные химические вещества включают стабилизаторы ультрафиолетового (УФ) излучения, антипирены, пластификаторы и моющее вещество нонилфенол, которое агентство по охране окружающей среды США считает токсичным.

Эти вещества, по словам авторов, могут вызывать эндокринные разрушители, провоцировать заболевания, влиять на половое размножение, рост и другие функции организма.

Ранее ученые установили, что экологически чистые бумажные трубочки для напитков оказались вредными для человека.

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