Стала известна дата появления большой Луны в небе над Россией

В ночь с 30 на 31 августа 2023 года на ночном небе можно будет наблюдать самую большую Луну этого года. Компанию Луне составят Сатурн и Юпитер. Астроном Московского планетария Людмила Кошман сообщила, что Сатурн будет сопровождать полную Луну всю ночь, находясь немного выше нее. Юпитер присоединится к ним после 22 часов и будет виден левее (восточнее) от этой небесной пары. Об этом пишет РИА Новости.

Это полнолуние, происходящее вблизи перигея, то есть ближайшего положения Луны к Земле. Астрономы называют это явление «суперлуние». Оно привлекает внимание наблюдателей своей яркостью и размером, особенно при наблюдении у горизонта. Полнолуние 31 августа примет фазу вблизи перигея всего через 9 часов 45 минут после того, как окажется на близком расстоянии от Земли. Поэтому период полнолуния с 29 по 31 августа можно назвать суперлунием 2023 года.

Кошман также уточнила, что в августе происходят два полнолуния, что является необычным событием. Обычно между двумя полнолуниями проходит около 29,53 дней, что чуть короче средней продолжительности месяца. Это приводит к накоплению дополнительного полнолуния в календаре примерно каждые 2,7 года, и в году происходят 13 полнолуний вместо обычных 12. В результате два полнолуния происходят в одном календарном месяце.

Кошман отметила, что размеры Луны будут особенно заметны в моменты ее восхода, когда она находится низко над горизонтом, так как человеческий глаз сравнивает ее с окружающими элементами пейзажа, например, с домами и деревьями.

Также отмечается, что Сатурн, который сопровождает Суперлуну, прошел точку противостояния 27 августа и будет хорошо виден на южном горизонте, а Луна, находясь в убывающей фазе, пройдет рядом с Юпитером в ночь на 5 сентября.

Астроном заключила, что надеется на ясную погоду, чтобы все могли насладиться видом самой большой полной Луны 2023 года 30-31 августа.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.