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Эксперт раскрыл главную сенсацию лунного эксперимента Индии

Астроном Моисеев: данные о температуре под поверхностью луны получены впервые

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Температура лунного грунта в 70 °С, зарегистрированная индийским луноходом «Прагьян», не является главной сенсацией миссии «Чандраян-3». Об этом в эфире Tsargrad.tv заявил глава Института космической политики Иван Моисеев. При этом, по его словам, данные об изменении температуры в разных средах естественного спутника Земли действительно получены впервые.

«Суть этого эксперимента не измерение температуры поверхности, а измерение температуры под поверхностью и над поверхностью, то есть в глубину. И как она меняется. Вот эти данные, которые они получили, действительно, получены впервые в мире. Эти данные будут очень полезны для строительства в будущем лунных баз», — пояснил эксперт.

Однако он добавил, что для будущих лунных миссий новые данные не представляют особой важности.

27 августа Индийская организация космических исследований (ISRO) опубликовала данные о температуре лунного грунта в зоне посадки аппарата «Викрам». По данным приборов, лунный реголит нагрет у поверхности до температуры примерно 55 °C. Как заявил индийским журналистам сотрудник ISRO Би Дарукеша, он и его коллеги ожидали нагрева не более чем до 20-30 °C и были удивлены столь высокой температурой. По его словам, она доходила до 70 °C, но это не отражено на опубликованном графике.

Ранее президент России Владимир Путин поздравил индийские власти с посадкой космической станции «Чандраян-3» на Луну.

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