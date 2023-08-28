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Названы прививки, которые понижают риск возникновения болезни Альцгеймера

AAIC: прививки от гриппа и пневмонии снижают риски болезни Альцгеймера

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Depositphotos

Ученые из Ассоциации Альцгеймера (AAIC) установили, что прививки от гриппа и пневмонии связаны со снижением риска болезни Альцгеймера. Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции AAIC.

В исследовании приняли участие 5146 добровольцев в возрасте 65 лет и старше. Авторы собрали данные о состоянии здоровья участников, а также об истории вакцинации.

Результаты показали, что даже одна вакцинация против гриппа была связана со снижением рисков развития болезни Альцгеймера на 17%. Частая вакцинация была связана с 30% снижением рисков развития слабоумия. Вакцинация против пневмонии в возрасте от 65 до 75 лет снижала риск болезни Альцгеймера до 40% в зависимости от индивидуальных генов пациентов.

Исследователи обнаружили, что защитная связь между вакциной против гриппа и риском развития болезни Альцгеймера была наиболее сильной у тех, кто получил свою первую вакцину в более молодом возрасте — например, люди, которые получили первую документально подтвержденную прививку от гриппа в возрасте 60 лет, получили больше пользы, чем те, кто получил свою первую прививку от гриппа в возрасте 70 лет.

Ранее ученые выяснили, как снизить риск деменции в среднем возрасте.

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