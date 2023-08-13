Врачи сообщили о редком случае кровоизлияния в мозг у пациента на приеме стоматолога

Медики из Королевской больницы Перта (Австралия) сообщили о редком случае кровоизлияния в мозг у пациента после посещения стоматолога. Исследование опубликовано в журнале BMJ Case Reports.

60-летний австралиец обратился к стоматологу для удаления зуба. На приеме он почувствовал тошноту и головокружение. В отделении неотложной помощи у него выявили повышение давления. Взгляд мужчины был направлен влево, походка стала шаткой, а тело сильно наклонялось вправо.

Компьютерная томография выявила небольшое кровотечение в нижней левой половине мозга мужчины.

Как выяснили ученые, это кровоизлияние в мозг стало следствием синдрома CADASIL. Они обнаружили у пациента мутацию в гене NOTCH3, которая вызвала нарушение работы сосудов головного мозга. Мужчина оправился от кровоизлияния через нескольких месяцев, а также ему назначили длительный курс аспирина, чтобы улучшить кровоток, и лекарство для контроля кровяного давления.

Интересно, что всего за шесть недель до этого мужчине сделали компьютерную томографию из-за подозрения на болезнь Паркинсона. На ней не было выявлено никаких явных признаков нарушения целостности кровеносных сосудов, хотя и обнаружились повреждения белого вещества мозга, вызванные нарушением кровообращения.

Исследование стало первым, в котором описано кровоизлияние в мозг у стоматологического пациента с CADASIL.

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