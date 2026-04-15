Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаВыборы в Венгрии — 2026
Армия

Губернатор Дрозденко: Ленобласть стала прифронтовым регионом России
Ленобласть стала прифронтовым регионом России из-за протяженной границы со странами недружественного блока НАТО. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Заксобрания, пишет «Коммерсантъ».

«Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — сказал Дрозденко.

В первом квартале 2026 года над Ленинградской областью сбили 243 вражеских дрона, уточнил Дрозденко.

Он также добавил, что в прошлом году на защиту региона, поддержку контрактных соединений и подразделений в зоне СВО было выделено 24 миллиарда рублей из регионального бюджета. Губернатор отметил, что в будущем финансирование безопасности Ленинградской области будет увеличено.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли коридор для украинских БПЛА, чтобы облегчить атаки на Россию. По информации журналистов, Вооруженные силы Украины для этих целей используют дроны модели FP-1 самолетного типа, которые могут летать на расстояния около 1200 километров. Их длина составляет 3,5 метра.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!