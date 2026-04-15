Дрозденко назвал Ленобласть прифронтовым регионом

Ленобласть стала прифронтовым регионом России из-за протяженной границы со странами недружественного блока НАТО. Об этом заявил губернатор Александр Дрозденко в ходе отчета перед депутатами Заксобрания, пишет «Коммерсантъ».

«Наш регион стал не только приграничным, но и прифронтовым», — сказал Дрозденко.

В первом квартале 2026 года над Ленинградской областью сбили 243 вражеских дрона, уточнил Дрозденко.

Он также добавил, что в прошлом году на защиту региона, поддержку контрактных соединений и подразделений в зоне СВО было выделено 24 миллиарда рублей из регионального бюджета. Губернатор отметил, что в будущем финансирование безопасности Ленинградской области будет увеличено.

До этого Telegram-канал SHOT сообщал, что Литва, Латвия и Эстония открыли коридор для украинских БПЛА, чтобы облегчить атаки на Россию. По информации журналистов, Вооруженные силы Украины для этих целей используют дроны модели FP-1 самолетного типа, которые могут летать на расстояния около 1200 километров. Их длина составляет 3,5 метра.

Ранее в Госдуме заявили о «назревших» ударах по целям в Европе.