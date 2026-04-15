Путин потребовал от правительства и ЦБ объяснений по поводу макропоказателей

Макропоказатели в России на данный момент находятся ниже прогнозов правительства и Центробанка. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам, пишет РИА Новости.

«Рассчитываю сегодня услышать подробные доклады о текущей ситуации в экономике, о том, почему траектория макропоказателей пока находится ниже ожиданий, причем ниже ожиданий не только экспертов, аналитиков, но и прогнозов самого правительства, а также Центрального банка России», — сказал глава государства.

В ходе мероприятия он также заявил, что устойчивость и сбалансированность федерального бюджета нужно сохранять, в том числе и на фоне ситуации на мировых рынках. Путин добавил, что соответствующие меры уже подготовлены. Президент отметил, что это внимательно отслеживается.

До этого российский лидер заверил, что Россия продолжит придерживаться взвешенной и консервативной финансовой политики, направленной на исполнение всех обязательств перед российскими гражданами.

Ранее в России назвали рубль излишне крепким.