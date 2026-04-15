Стало известно, почему Татьяна Тарасова попала в реанимацию

ФФККР: Тарасова выздоравливает после сильной простуды
В Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) сообщили, что заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова попала в реанимацию из-за последствий простуды, передает РИА Новости.

«Руководители федерации на связи с Татьяной Анатольевной. Она чувствует себя нормально, поправляется после сильной простуды. Желаем ей скорейшего выздоровления», — сообщили в федерации.

Тарасова была вынуждена завершить свою спортивную карьеру из-за травмы в 1966 году, а уже через год приступила к тренерской деятельности. К 2004 году ученики Тарасовой выиграли в общей сложности 41 золотую медаль на чемпионатах мира и Европы, а также семь золотых олимпийских медалей в трех дисциплинах из четырех возможных.

В 2022 году Международный союз конькобежцев (ISU) отстранил российских фигуристов от международных соревнований. В мае 2025 года организация одобрила нейтральные статусы для четверых фигуристов-одиночников для участия в отборе на Олимпиаду-2026 (основа и запас): для Петра Гуменника, Владислава Дикиджи, Аделии Петросян и Алины Горбачевой.

Ранее Павел Колобков заявил, что победа на Играх-2018 должна была принадлежать Евгении Медведевой.

 
Сокращение ВВП, доступ силовиков к телефонам россиян и подорожавший шашлык. Главное за 15 апреля
