Прокуратура попросила изъять имущество у экс-главы таможни Подмосковья

Прокуратура подала иск об изъятии имущества к экс-начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Вячеславу Романовскому. Об этом рассказали ТАСС в пресс-службе Зеленоградского суда.

«Зеленоградский районный суд Москвы рассмотрит антикоррупционный иск к бывшему начальнику Московской областной таможни ФТС РФ Романовскому Вячеславу Анатольевичу, членам его семьи и доверенным лицам об обращении имущества в доход государства», — сообщили в инстанции.

Как уточнила пресс-служба суда, речь идет о 56 объектах движимого и недвижимого имущества, в том числе жилых и нежилых помещениях, земельных участках, автомобилях премиум-класса общей стоимостью более 500 млн рублей.

Накануне Краснодарский краевой суд отклонил апелляционные жалобы по делу о коррупции, в рамках которого было конфисковано имущество бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского и его супруги, а также других лиц и организаций на сумму около 1,7 миллиарда рублей.

Ранее суд изъял активы министра Кубани на сотни миллионов рублей.