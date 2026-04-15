Красную карточку в матче «Зенит» — «Краснодар» признали ошибочной

ЭСК признала, что судья ошибочно удалил Педро за фол на Сперцяне

Экспертно-судейская комиссия (ЭСК) признала, что удаление нападающего «Зенита» Педро во втором тайме матча 24-го тура РПЛ с «Краснодаром» было ошибочным решением арбитра Сергея Карасева, передает «Матч ТВ».

«В ЭСК после дискуссии не согласились с красной карточкой бразильцу. Об этом сообщил главный по судейству в РФС Милорад Мажич. Итоговое мнение — нужно было показать желтую и назначить штрафной», — сообщили в организации.

Встреча проходила в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:1. «Газета» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

На 27-й минуте «Зенит» вышел вперед после удара Вендела. На 69-й минуте Лукас Оласа спас гостей от поражения, сравняв счет. На 78-й минуте судья Сергей Карасев после подсказки VAR показал Педро красную карточку за попадание шипами в ногу капитана «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.

После этого матча «Краснодар» набрал 53 очка и сохранил лидерство в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). «Зенит» с 52 баллами располагается на втором месте.

Ранее удаление в матче «Зенит» — «Краснодар» назвали пограничным.