В офисах итальянской компании Ferrero проходят обыски

Michael Kappeler/dpa/Global Look Press

Итальянская компания Ferrero подтвердила проведение обысков в ее офисах после сообщения Еврокомиссии о том, что ее представители осуществляют внеплановые проверки в отношении неназванной кондитерской компании. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

«Ferrero осведомлена о том, что представители Европейской комиссии проводят проверки в офисах компании», — сказали в компании.

В Ferrero отметили, что компания оказывает всецелое содействие регулятору и предоставляет ему всю запрашиваемую информацию.

На этой неделе Еврокомиссия объявила, что проводит расследование в отношении ведущей кондитерской компании Европы, которая подозревается в нарушении антимонопольного законодательства Евросоюза и злоупотреблении доминирующим положением на рынке. Эта компания подозревается в территориальном ограничении поставок, которое предполагает запрет торговли ее продукцией между странами Евросоюза.

По данным Bloomberg, проверки в офисах — это предварительный шаг в расследованиях нарушающих правила конкуренции практик предприятий. Штрафы за это могут достигать 10% от их глобальной выручки.

Ferrero основали в 1946 году в Италии. Компания производит шоколадные яйца и батончики Kinder Surprise, конфеты под брендами Raffaello и Ferrero Rocher, шоколадно-ореховую пасту Nutella.

Ранее в резиденции президента Франции провели обыски.

 
