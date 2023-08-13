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Подсчитано, как часто люди с психическими расстройствами сталкиваются с проблемами в сексе

JSM: до 93% пациентов с депрессией испытывают проблемы с либидо

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Shutterstock

Исследователи Медицинского университета Гронингена (Нидерланды) установили, насколько распространены сексуальные проблемы у людей с психическими заболеваниями. Результаты исследования были представлены в журнале The Journal of Sexual Medicine (JSM).

Считается, что сексуальная дисфункция широко распространена у пациентов с психическими расстройствами. Такие факторы, как употребление психотропных веществ или соматические заболевания, могут способствовать возникновению сексуальных проблем, но степень этого воздействия недостаточно изучена.

Авторы провели метаанализ 24 исследований, в которых приняли участие более 1000 пациентов. Добровольцы страдали от депрессивного, тревожного, обсессивно-компульсивного (ОКР) и посттравматического стрессового расстройств (ПТСР), а также от шизофрении.

По имеющимся данным, распространенность сексуальной дисфункции при психических расстройствах составляла от 45% до 93% при депрессивном, от 33% до 75% при тревожном, от 25% до 81% при ОКР и 25% при шизофрении.

Наиболее затронутой фазой цикла сексуальной реакции было сексуальное желание, как у мужчин, так и у женщин с депрессией, ПТСР и шизофренией. Пациенты с ОКР и тревожными расстройствами чаще всего сообщали о дисфункции в фазе оргазма, от 24% до 44% и от 7% до 48% соответственно.

Ранее ученые подсчитали, сколько людей будут страдать от психических расстройств.

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