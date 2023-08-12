Найден способ оценить риск тромбоза при COVID-19 по анализу выдыхаемого воздуха

Ученые из Гарвардской медицинской школы (HMS) разработали технологию для оценки риска образования тромбов с помощью анализа выдыхаемого человеком газа. Исследование опубликовано в журнале Advanced Materials.

Иммунотромбоз, или образование микроскопических сгустков крови при воспалении, распространен среди пациентов с тяжелой формой COVID-19, а также при сепсисе (заражении крови). Ключевой компонент в этом процессе — белок тромбин.

В новом исследовании ученые разработали новую технологию диагностики иммунотромбоза с помощью измерения уровня тромбина в выдыхаемом воздухе.

Они использовали разветвленные полимерные нанозонды, содержащие специфично соединяющиеся с тромбином области. Метод успешно протестировали на животных.

На сегодняшний день не существует метода раннего выявления иммунотромбоза в живом организме. Эти результаты закладывают основу для измерения уровня тромбина в реальном времени, что поможет спасти множество жизней и сделать лечение более подходящим конкретному человеку.

«Ранняя диагностика иммунотромбоза и последующее вмешательство могут предотвратить недостаточность органов у пациентов с сепсисом или тяжелой формой COVID-19», — заключили ученые.

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