Длительный прием препаратов от изжоги может быть связан с риском деменции

Ученые из Миннесотского университета в Миннеаполисе выяснили, что риск деменции может увеличиваться при длительном применении препаратов от изжоги — ингибиторов протонной помпы. Исследование опубликовано в журнале Neurology.

Авторы работы проанализировали данные 5712 человек в возрасте 45 лет и старше, у которых на момент начала исследования не было деменции. Их средний возраст составлял 75 лет. 26% принимали ингибиторы протонной помпы — препараты для снижения кислотности желудка, к которым относятся вещества омепразол и рабепразол. В течение 5,5 лет наблюдения у 10% участников развилась деменция.

Из 4222 человек, не принимавших препараты, деменция развилась у 415. Из 497 пациентов, принимавших ингибиторы протонной помпы, заболевание диагностировали у 58.

После поправки на возраст, пол, происхождение и наличие заболеваний (например, гипертонии и диабета) исследователи обнаружили, что у людей, которые принимали препараты для снижения кислотности более 4,4 лет, риск развития деменции был на 33% выше, чем у тех, кто никогда не принимал их.

Прием ингибиторов протонной помпы в течение менее 4,4 лет не был связан с повышенным риском деменции.

Ингибиторы протонной помпы применяются для лечения рефлюксной болезни (ГЭРБ). Это заболевание сопровождается частым забросом желудочной кислоты в пищевод, обычно после еды или в положении лежа. Из-за этого больные могут часто испытывать изжогу и без лечения имеют повышенный риск рака пищевода.

В предыдущих исследованиях длительное использование ингибиторов протонной помпы было связано с повышенным риском инсульта, переломов костей и хронической болезни почек. Поддержание здорового веса и отказ от поздних приемов пищи и определенных продуктов помогают контролировать ГЭРБ, но многим больным требуется прием лекарств.

Новое исследование не доказывает, что лекарства от кислотного рефлюкса вызывают деменцию, оно показывает только наличие корреляции. Резкое прекращение приема ингибиторов протонной помпы может привести к ухудшению симптомов.

«Необходимы дополнительные исследования, чтобы подтвердить наши выводы и изучить причины возможной связи между длительным использованием ингибиторов протонной помпы и повышенным риском развития деменции», — заключили авторы.

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