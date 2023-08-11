В «Роскосмосе» назвали сроки посадки первой российской станции на Луну

Первый отечественный аппарат в истории современной России «Луна-25», который был отправлен на естественный спутник Земли, должен осуществить там посадку 21 августа. Об этом сообщил генеральный директор «Роскосмоса» Юрий Борисов, передает ТАСС.

Он отметил, что старт был успешным.

«Теперь будем ждать 21 число (августа). Я надеюсь, что высокоточная посадка на Луну состоится», — сказал Борисов на поздравлении боевого расчета.

Ранее стало известно, что с космодрома Восточный была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с разгонным блоком «Фрегат» и автоматической станцией «Луна-25».

До этого пресс-служба «Роскосмоса» сообщила, что запуск миссии был перенесен с июля на август для обеспечения необходимой надежности выполнения проекта.

В июле «Луна-25» была доставлена на космодром Восточный. Цель проекта — отправить автоматический зонд для исследования Южного полюса Луны. Планируется, что модуль будет приземлен неподалеку от кратера Богуславского.

Запуск предыдущей отечественной станции «Луна-24» состоялся в 1976 году.

Ранее российские ученые создали космические двигатели, работающие на водке.