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Биологи записали звуки размножения рыб груперов, чтобы защитить их от браконьеров

В FAU записали звуки нереста рыб груперов, чтобы спасти их от браконьеров

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Shutterstock

Ученые из Атлантического университета Флориды (FAU) нашли места нереста каменных окуней, записав звуки их ухаживаний и спаривания. Исследование опубликовано в журнале Fisheries Research.

Пару месяцев в году рыбы груперы (Epinephelidae) из семейства каменных окуней собираются сотнями и тысячами для спаривания. Это делает животных уязвимыми для случайного промысла и браконьерства. В новом исследовании ученые записали звуки ухаживания и спаривания рыб в трех морских районах у западного побережья Пуэрто-Рико. Они сосредоточились на двух видах: нассауских груперах (Epinephelus striatus) и черноперых груперах (Epinephelus guttatus).

Подводные регистраторы записывали четыре минуты звуков океана каждый час. Исследователи обнаружили заметное распространение звуков, связанных с ухаживанием, примерно на 500 метров от обоих мест нереста. Они также выявили ранее неизвестный локации, где собираются рыбы. Эти участки в будущем, возможно, будут закрывать для промысла во время нереста груперов, чтобы защитить их от исчезновения.

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