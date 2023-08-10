Названо заболевание, повышающее риск рака толстой кишки

Ученые из Медицинского центра Сорока в Израиле выяснили, что пациенты с воспалительными заболеваниями кишечника имеют больше шансов заболеть раком толстой и прямой кишки. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Medicine.

Язвенный колит и болезнь Крона относятся к воспалительным заболеваниям кишечника, симптомы которых включают боль в животе, вздутие и диарею. Предыдущие исследования показали, что частота колоректального рака (злокачественной опухоли толстой и прямой кишки), связанного с язвенным колитом, колеблется от 5% после 10 лет болезни до 40% после 25 лет. Методы скрининга, включая биопсию и эндоскопию высокого разрешения, могут значительно снизить риск колоректального рака.

В новом исследовании использовали данные израильских пациентов, собранные с 2000 по 2021 год. Анализ подтвердил, что у людей с язвенным колитом и болезнью Крона заболеваемость колоректальным раком выше, чем у населения в целом.

Уровень заболеваемости колоректальным раком у пациентов с язвенным колитом в настоящем исследовании составил 2,1%. Ранее в другом анализе, проведенном в Канаде, этот показатель достиг 3,7%. В других исследованиях сообщалось о снижении частоты колоректального рака у пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника, возможно, из-за большего распространения скрининга.

Авторы также обнаружили, что воспалительные заболевания кишечника связаны с повышенной распространенностью метаболического синдрома, который включает диабет 2 типа, ожирение, гипертонию и другие расстройства. Пациенты с язвенным колитом и сахарным диабетом были более склонны к развитию колоректального рака, но у людей с болезнью Крона этой связи не наблюдалось.

Ученые также обнаружили факторы, повышающие риск развития колоректального рака при воспалительных заболеваниях кишечника: первичный склерозирующий холангит, прием глюкокортикоидных стероидов, наличие сахарного диабета при язвенном колите (но не при болезни Крона).

Эти результаты имеют практическое значение для скрининга и лечения пациентов с воспалительными заболеваниями кишечника.

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