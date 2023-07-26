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Пищевая аллергия может повысить риск астмы у ребенка

Lancet: пищевая аллергия в младенчестве повышает риск астмы у ребенка в четыре раза

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Ученые из Детского научно-исследовательского института Мердока выяснили, что пищевая аллергия в детстве связана с астмой и снижением функции легких в более позднем детстве. Исследование опубликовано в журнале Lancet Child & Adolescent Health.

В исследовании, проведенном в Мельбурне, приняли участие 5276 младенцев из исследования HealthNuts. Им провели кожные и оральные пробы на распространенные пищевые аллергены, в том числе на арахис и яйца. В возрасте шести лет детей еще раз обследовали на аллергию, а также проверили функцию легких.

У 13,7% развилась астма, причем наличие пищевой аллергии повышало риск астмы почти в четыре раза. Связь с астмой была сильнее у детей, у которых пищевая аллергия сохранялась до шести лет, по сравнению с теми, кто перерос свою аллергию. Дети с пищевой аллергией также чаще имели сниженную функцию легких.

«Развитие легких связано с ростом и весом ребенка, и дети с пищевой аллергией могут быть ниже ростом и легче по сравнению со сверстниками без аллергии. Эта связь вызывает беспокойство, учитывая, что снижение роста легких в детстве связано с проблемами со здоровьем во взрослом возрасте, включая респираторные и сердечные заболевания», — отметили авторы.

Пищевая аллергия поражает 10% младенцев и 5% детей и подростков. Работа авторов стала первым исследованием, изучившим связь между пищевой аллергией, астмой и работой легких. Выводы означают, что рост и развитие младенцев с пищевой аллергией следует контролировать особо тщательно. Авторы считают, что пищевая аллергия может быть поводом для обращения к диетологу, чтобы обеспечить правильное питание для обеспечения здорового роста.

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