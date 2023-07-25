В НАСА из-за проблем в Хьюстоне держали связь с МКС через Россию

В Центре управления полетами (ЦУП) НАСА в Хьюстоне утром 25 июля случились затруднения с электропитанием, что привело к потере связи с Международной космической станцией (МКС). На помощь пришла Россия. Об этом заявил руководитель программы МКС в НАСА Джоэль Монталбано в ходе брифинга.

По его словам, в результате произошедшего была утрачена возможность осуществлять командование.

«Мы потеряли возможность осуществлять голосовое общение и получение телеметрических данных», — разъяснил Монталбано.

Он уточнил, что трудность была зафиксирована не на МКС, а на Земле.

Согласно данным Монталбано, через 20 минут после выявления проблемы НАСА с помощью российских систем удалось связаться с экипажем и сообщить им о нештатной ситуации, вскоре связь была полностью восстановлена через запасную схему российских партнеров.

«Ни станция, ни экипаж не подвергались опасности», — заключил он.

До этого в НАСА назвали примерные сроки высадки американских астронавтов на Луну. Ожидается, что это случится в конце 2025 года.

Ранее в сети появилось видео суперлуния, снятого с МКС.