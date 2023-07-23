Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Воссоздан облик шведки, утонувшей в XVII веке

Live Science: шведский археолог воссоздал облик шведки, найденной на затонувшем корабле

close
100%
Oscar Nilsson

Независимый скульптор и археолог из Швеции Оскар Нильссон воссоздал облик женщины, погибшей 400 лет назад при крушении военного корабля «Васа». Об этом сообщает Live Science.

Когда в 1960-х годах исследователи подняли «Васу» — шведский военный корабль XVII века, затонувший в гавани Стокгольма во время своего первого плавания, годах, они обнаружили почти 20 скелетов. Один из этих скелетов получил имя Густава. Но в этом году генетический анализ показал, что скелет принадлежал женщине, которую назвали Гертрудой.

Как выяснили ученые, ей было около 25-30 лет, когда она умерла. Ее глаза были голубыми, волосы — светлыми, а кожа — бледной. Размер сосцевидного отростка Гертруды указывает на то, что у нее могли быть большие уши. Несмотря на молодость, Гертруда, вероятно, прожила тяжелую жизнь: анализ ее скелета показал, что она неоднократно поднимала тяжелые предметы.

В 2006 Оскар Нильссон воссоздал облик Густава, но теперь он исправил реконструкцию. Он использовал снимок черепа, полученный с помощью компьютерной томографии (КТ) и трехмерный пластиковый отпечаток, с которыми работал ранее. Толщину тканей Гертруды он воссоздал, анализируя данные современных скандинавских и североевропейских женщин, которые были примерно того же возраста и веса, что и она.

Ученые предполагают, что Гертруда была замужем, так как из письменных источников известно, что на борт этого корабля допускались только замужние женщины и женатые мужчины.

Анной Сильверулв, эксперт по тканям из музея корабля «Васа» одела реконструкцию скелета в темно-серый жакет и ярко-красную шляпу, которые были найдены рядом с ее останками.

Ранее ученые нашли бумеранг возрастом 300 тысяч лет.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях