Установлено, как геном партнера влияет на состояние человека

Социологи из Утрехтского университета в Нидерландах установили, что поведение человека в отношении своего здоровья зависят от ДНК его романтического партнера. Так, геном партнера со временем влияет на вес и привычку курить или выпивать алкоголь. Результаты были опубликованы в журнале Behavior Genetics.

Авторы использовали данные двух крупномасштабных работ: исследования здоровья и выхода на пенсию (HRS) в Соединенных Штатах и английского продольного исследования старения (ELSA) в Англии. В рамках этих работ каждые два года проводился сбор данных о поведении и здоровье взрослых в возрасте 50 лет и старше. В обоих исследованиях также были собраны образцы ДНК, что позволило исследователям изучить генетические профили участников. Так, авторам удалось проанализировать более 50 тыс. наблюдений.

Как оказалось, геном партнера влияет на состояние человека. Так, например, если у супруга были гены, связанные с более высокой массой тела, у его партнера также было больше шансов иметь более высокий индекс массы тела (ИМТ). Аналогично, если у партнера были гены, связанные с повышенным употреблением алкоголя или курением, подобное поведение было присуще и второму участнику отношений.

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