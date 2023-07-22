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Найдена молекула, улучшающая ответ иммунитета на вирусы

PLOS Pathogens: родственная витамину B2 молекула помогает иммунитету бороться с вирусами

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Depositphotos

Ученые из Университета Западного Онтарио обнаружили молекулу, которая может повысить эффективность нескольких вакцин против вирусных заболеваний, включая грипп, COVID-19 и оспу. Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

Авторы работы изучили молекулу-производную от витамина B2 под названием 5-OP-RU, которая вырабатывается бактериями. Они обнаружили, что та может повышать эффективность нескольких вакцин против вирусных заболеваний.

Исследование показало, что молекула связывается с белком под названием MR1, стимулируя популяцию Т-лимфоцитов MAIT — иммунных клеток, которые содержатся в тканях слизистых оболочек и одними из первых вступают в борьбу с вирусами, вторгающимися в организм.

Эксперименты на мышах и клетках человека показали, что 5-OP-RU усиливает ответ иммунных клеток на вакцины от оспы, гриппа и COVID-19.

«Хотя мРНК-вакцины были и остаются эффективным средством снижения риска тяжелой заболеваемости и смертности от COVID-19, нам нужны более эффективные вакцины для предотвращения заражения вызывающими озабоченность вариантами SARS-CoV-2. Сейчас мы изучаем возможность использования 5-OP-RU и, возможно, других молекул, связывающихся с MR1, в ингаляционных вакцинах», — отметили ученые.

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