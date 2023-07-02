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Психиатр назвал важный фактор риска игромании

Психиатр Гагин: риск игромании выше при низком качестве реальной жизни

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Pexels

В странах с более низким качеством жизни риск возникновения компьютерной зависимости будет выше. Об этом «Газете.Ru» рассказал врач-психиатр Института мозга человека им. Бехтеревой Вадим Гагин.

Как рассказал психиатр, есть исследование, которое оценило распространенность игромании в 31 стране в семи регионах мира. Мета-анализ показал, что среди тех, кто имеет компьютеры и постоянный выход в интернет, мировая распространенность игромании составляет 6,0%.

«Самая высокая распространенность была на Ближнем Востоке — 10,9%, а самая низкая — в Северной и Западной Европе — 2,6%. Потому что людям в этих странах комфортнее в виртуальной жизни, чем в реальных условиях. В компьютерной игре такой человек может достигать успехов, стать более реализованным, осуществить свои мечты», — объяснил «Газете.Ru» Гагин.

Существуют также исследования, в которых частота игромании в азиатском регионе достигала 25%, отметил Гагин. При этом полученные данные могли устареть, и с развитием интернета распространенность игромании могла вырасти еще больше. Кроме того, в исследовании не учитывали африканский регион.

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