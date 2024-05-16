В России стартовали продажи новой версии кроссовера Exeed

В России стартовали продажи обновленного кроссовера Exeed LX. Об этом говорится на сайте компании.

Отмечается, что новинка уже поступила дилерам. Эта версия кроссовера получила другой дизайн переднего бампера, решетки радиатора, а также колесных дисков. В машине обновили и салон: в рестайлинговом авто отличаются сиденья, руль и дисплеи.

На данный момент для россиян доступна версия Premium с 1,6-литровым турбомотором на 150 л. с., который работает в сочетании с «роботом». Если брать автомобиль с передним приводом, то он обойдется в 3,57 млн рублей, с полным — в 3,9 млн рублей.

До этого автобренд Exeed представил кроссовер Sterra ET. Длина новинки составляет 4955 мм при колесной базе 3000 мм. Кроссовер получил электрическую силовую установку с двумя моторами, суммарная мощность которой превышает 500 л.с., и систему полного привода. Запас хода электромобиля в зависимости от модификации составит от 500 до 700 км. Система быстрого заряда батареи позволит за пять минут восполнить энергию, которой хватит на 150 км пути.

В салоне передние сиденья оснащены подогревом, вентиляцией и функцией массажа, а пассажирское кресло можно разложить в спальное место с дополнительной подставкой для ног. У пассажиров второго ряда есть отдельный тачскрин для управления микроклиматом и «музыкой»: он встроен в торец центрального бокса между передними креслами.

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