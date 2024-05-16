Юрий Лоза раскрыл размер своей пенсии: «С меня сняты надбавки»

Певец Юрий Лоза заявил, что получает пенсию в размере 16 тыс. рублей. Его слова передает aif.ru.

«Потому что у меня нет никаких званий. Моя пенсия — это базовая московская», — поделился исполнитель.

Лоза подчеркнул, что основной доход ему приносят авторские отчисления, так как за карьеру он написал «сотню хороших песен». По словам артиста, из-за этого с него сняты надбавки к пенсии.

Недавно певец Лев Лещенко сообщил получает от государства 30 тыс. рублей. Он назвал свою пенсию не очень большой. Артист признался, что не жалуется на размер отчислений, так как продолжает зарабатывать деньги на концертах.

«Ее исправно мне перечисляют. Но я достаточно много работаю, поэтому я никогда не педалирую тему своей пенсии. Ну, пенсия как пенсия, как у всех людей, которые отработали свое. Средняя по городу», — поделился исполнитель.

Лещенко отметил, что очень близко знаком с мэром Москвы Сергеем Собяниным. Однако, по словам певца, он никогда не просил у мэра прибавку за звание народного артиста России. Исполнитель признался, что Собянин делал другие добрые поступки в его адрес.

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