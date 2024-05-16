Президентские выборы на Украине не проводятся, поскольку киевский режим и Запад опасаются, что украинцы не переизберут президентом Владимира Зеленского. Такое мнение выразил обозреватель американского журнала The Federalist Джон Дэвидсон.

Он отметил, что украинский лидер продолжает выпрашивать у Запада деньги и вооружение, утверждая, что Украина одержит победу в конфликте с Россией. Однако никто из западных политиков не верит в победу Киева, как и в то, что одна из самых коррумпированных стран мира вдруг станет эталоном демократии, пишет автор.

Дэвидсон назвал «циничной уловкой» заявление госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что президентские выборы на Украине не могут пройти, пока «все украинцы» не смогут проголосовать. Формулировка американского политика предполагает недопущение президентских выборов в будущем, отмечается в материале.

«Возможно, Зеленский знает, что украинцы, если бы у них была такая возможность, проголосовали бы за его отставку и начало мирных переговоров с Москвой, чего западные спонсоры не допустят», — пишет обозреватель.

Он считает, что перенос выборов — нечестная махинация, поскольку Запад поставляет Украине вооружение для «защиты демократии», но при этом поддерживает нарушение демократических принципов сменяемости власти на Украине.

Ранее МИД прокомментировал заявление Блинкена о проведении выборов на Украине.