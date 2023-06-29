Ученые заподозрили, что птицы-медоуказчики способны указывать животным положение гнезд пчел

Медоуказчики, вероятно, способны отводить медоедов к пчелиным роям. Об этом сообщает Кембриджский университет.

Птицы-медоуказчики питаются пчелиными яйцами, личинками, куколками и воском. Свое название они получили за склонность «провожать» людей к пчелиным гнездам, поскольку сами птицы разрушить их не в состоянии. После того как люди (в основном — туземцы) собирают дикий мед, медоуказчики поедают насекомых из гнезда.

Теперь Джессика ван дер Валь из Кейптаунского университета и ее коллеги обнаружили свидетельства того, что медоуказчики отводят к пчелам не только людей, но и животных — медоедов. Медоед — это родственное куницам небольшое хищное животное с толстой шкурой и мощными когтями. В том числе, они способны разорять гнезда пчел и поедать мед. Чтобы выяснить это, ученые провели почти 400 интервью с охотниками за медом по всей Африке.

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Люди в 11 опрошенных общинах на протяжении поколений искали дикий мед, в том числе с помощью птиц-медоуказчиков. Большинство опрошенных сомневались в том, что птицы и медоеды помогают друг другу получить доступ к меду, и большинство (80%) никогда не видели взаимодействия этих двух видов. Однако свидетели подобного взаимодействия во множестве нашлись в Танзании, особенно в племени хадзабе. «Более половины охотников за медом сообщили, что были свидетелями подобных взаимодействий между животными несколько раз», — сообщают ученые.

Исследователи шаг за шагом реконструировали, что должно произойти, чтобы медоуказчики и медоеды помогли друг другу таким образом. Некоторые шаги, например, когда птица видит медоеда и приближается к нему, весьма правдоподобны. Другие, такие как «общение» птицы с медоедом и следование млекопитающего за ней, кажется невероятным. Например, у медоедов плохие слух и зрение, что не способствует сопровождению маленькой птицы.

Ученые предполагают, что, возможно, только некоторые танзанийские популяции медоедов развили навыки и знания, необходимые для сотрудничества с птицами-медоуказчиками, и они передают эти навыки из поколения в поколение.

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