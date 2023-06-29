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Ученые выяснили, может ли умеренное потребление алкоголя защитить от набора веса

JCEM: умеренное употребление алкоголя не защищает от ожирения или диабета 2-го типа

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Ученые из Университета Макгилла доказали, что употребление алкоголя не помогает предотвратить ожирение или диабет 2-го типа. Исследование опубликовано в Journal of Clinical Endocrinology & Metabolism.

Некоторые научные работы показали, что умеренное употребление алкоголя может быть связано со снижением шансов на развитие ожирения или диабета.

В новом исследовании ученые проанализировали данные об употреблении алкоголя почти 409 тыс.мужчин и женщин из британской базы данных. Исследователи обнаружили, что люди, которые выпивали более 14 алкогольных напитков в неделю, имели более высокую жировую массу и чаще страдали от ожирения и диабета 2-го типа.

Ученые также не обнаружили связи между умеренным употреблением алкоголя и улучшением здоровья у людей, употребляющих до семи напитков в неделю. Связь между ожирением и употреблением алкоголя была выраженнее среди женщин, чем среди мужчин, отметили исследователи.

«Мы подтвердили, что чрезмерное употребление алкоголя может привести к росту показателей ожирения — индекса массы тела, соотношения талии и бедер, жировой массы, а также к повышенному риску диабета 2 типа», — отметили авторы в пресс-релизе.

Ранее ученые выяснили, что интервальное голодание может помочь сбросить вес, но признали подсчет калорий лучшим методом похудения.

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