Биологи поняли, как пауки меняют свой яд

Исследование биологов из Университета Джеймса Кука показало, что яд некоторых пауков меняется в зависимости от внешних обстоятельств и их настроения. Результаты работы опубликованы в журнале PLOS ONE.

«Впервые выяснилось, как конкретные компоненты яда могут быть связаны с определенными поведенческими и физиологическими характеристиками пауков. Эти связи зависят от контекста. Грубо говоря, пауки меняют токсичность своего яда в зависимости от настроения», — отмечают ученые.

Авторы работы изучали свойства токсинов четырех видов австралийских воронковых пауков Hadronyche valida, Hadronyche infensa, Hadronyche cerberea и Atrax robustus. Они — самые ядовитые в мире.

Всего авторы провели три эксперимента. В первом они имитировали хищническое поведение: выдували струи воздуха или подталкивали пауков пинцетом. Во втором — пауков поместили в один аквариум вместе с другими сородичами, а в третьем — им дали возможность исследовать новую территорию. Во всех трех экспериментов исследователи следили за скоростью сердечных сокращений паука, чтобы оценить метаболизм.

После каждого эксперимента исследователи брали пробы яда и анализировали с помощью масс-спектрометрии их токсичность. Свойства яда каждого паука меняли свои показатели в зависимости от состояния членистоногих: у Hadronyche valida, Hadronyche infensa и Hadronyche cerberea свойства яда не зависели от внешних условий, а у Atrax robustus токсичность яда зависели от частоты сердечных сокращений и защиты от внешних угроз.

По словам ученых, понимание того, как пауки производят яды и регулируют их токсичность, можно будет использовать в медицине.