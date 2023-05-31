Ученые раскритиковали идеи использовать свиной жир в качестве авиатоплива

С целью сделать авиацию экологичнее, правительства Великобритании и ЕС планируют использовать животный, и в частности свиной, жир в качестве эко-топлива для авиации.Такой вид топлива оставляет меньший углеродный след, и его использование должно замедлить темпы глобального потепления. Однако, по данным организации Transport & Environment, такое решение приведет к обратному результату. Об этом пишет новостной портал «Би-би-си».

Стоит отметить, что топливо животного происхождения используется в авиации давно — с 2006 года производство топлива из мертвых животных выросло в 40 раз в Европе. Однако полный переход на него невозможен.

По расчетам организации, для полета из Парижа в Нью-Йорк потребуется жир от 8800 мертвых свиней, если все топливо будет поступать из источников животного происхождения. Логично предположить, что такой спрос рынок удовлетворить не может. Придется искать альтернативы, в этом случае – пальмовое масло. Увеличение использования пальмового масла связано с ростом выбросов углерода в атмосферу, поскольку старые леса будут расчищать для новых плантаций. Кроме того, переход на такой вид топлива обернется ростом цен на еду и другие товары по всему миру.