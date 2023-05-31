Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Глава «Роскосмоса» призвал открыть серийное производство спутников в России

Глава «Роскосмоса» призвал открыть завод по производству спутников в России к 2026 году

close
100%
Михаил Климентьев/РИА Новости

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов заявил, что нужно построить в России завод для серийного производства спутников на рубеже 2025-2026 годов. Об этом говорится на сайте госкорпорации.

«Не нужно изобретать велосипед, нужно строить завод в России, чтобы иметь производственный актив на рубеже 2025-2026 года, чтобы можно было серийно выпускать около 250 спутников в год, что сейчас нам и нужно», — сказал Борисов.

Ранее в «Роскосмосе» сообщали, что первый радиолокационный спутник «Кондор-ФКА» выведен на заданную орбиту. Космический аппарат был запущен с космодрома «Восточный» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат» в 00:14 мск. По информации «Роскосмоса», средства выведения спутника на орбиту отработали штатно. «Кондор-ФКА» предназначен для всепогодного радиолокационного дистанционного зондирования Земли.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях