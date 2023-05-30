Андрологи объяснили, как лишний вес влияет на состав спермы

Андрологи из Медицинского университета имени Шахида Бехешти в Иране выявили связь между ожирением и мужским бесплодием. Исследование медиков было представлено в журнале Basic and Clinical Andrology.

В этом исследовании образцы спермы были взяты у 32 человек с ожирением и 32 человек с нормальным индексом массы тела (ИМТ). Все участники были моложе 45 лет и посещали клинику репродуктивной медицины для оценки фертильности.

Было обнаружено, что ожирение отрицательно связано с объемом спермы, прогрессирующей подвижностью и общим количеством сперматозоидов, а также их способностью выживать.

Кроме того, ожирение увеличивает фрагментацию ДНК сперматозоидов, повышает уровень внутриклеточных АФК (активные формы кислорода, которые вызывают окислительный стресс) и увеличивает процент сперматозоидов с незрелым хроматином. Такие изменения негативно сказываются на качестве спермы, и влияют на мужскую фертильность и эмбриональное развитие.

По словам авторов, текущее исследование может помочь в разработке препаратов для лечения мужской инфертильности.