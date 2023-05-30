Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Андрологи объяснили, как лишний вес влияет на состав спермы

Basic and Clinical Andrology: ожирение снижает объем спермы и ее качественные характеристики

close
100%
Freepik

Андрологи из Медицинского университета имени Шахида Бехешти в Иране выявили связь между ожирением и мужским бесплодием. Исследование медиков было представлено в журнале Basic and Clinical Andrology.

В этом исследовании образцы спермы были взяты у 32 человек с ожирением и 32 человек с нормальным индексом массы тела (ИМТ). Все участники были моложе 45 лет и посещали клинику репродуктивной медицины для оценки фертильности.

Было обнаружено, что ожирение отрицательно связано с объемом спермы, прогрессирующей подвижностью и общим количеством сперматозоидов, а также их способностью выживать.

Кроме того, ожирение увеличивает фрагментацию ДНК сперматозоидов, повышает уровень внутриклеточных АФК (активные формы кислорода, которые вызывают окислительный стресс) и увеличивает процент сперматозоидов с незрелым хроматином. Такие изменения негативно сказываются на качестве спермы, и влияют на мужскую фертильность и эмбриональное развитие.

По словам авторов, текущее исследование может помочь в разработке препаратов для лечения мужской инфертильности.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях