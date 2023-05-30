Корабль «Шэньчжоу-16» успешно вышел на орбиту

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16», на борту которого находятся три тайконавта, успешно вышел на орбиту и направляется к орбитальной космической станции «Тяньгун», сообщает телевизионная сеть CGTN.

Запуск корабля корабля был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». В состав экипажа корабля входят Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу, которые должны провести на станции пять месяцев. Для командира корабля Цзин Хайпэна этот космический старт станет четвертым в его карьере. Остальные члены экипажа летят в космос впервые.

«Шэньчжоу-16» продолжит автономный полет к станции «Тяньгун», а затем в автоматическом режиме пристыкуется к ее базовому модулю «Тяньхэ».

Ранее сообщалось, что после запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» количество человек, которое одновременно находятся на орбите Земли, достигло 17 человек, что является рекордом.