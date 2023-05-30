Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Корабль «Шэньчжоу-16» успешно вышел на орбиту

Космический корабль КНР «Шэньчжоу-16» вышел на орбиту и направился к станции «Тяньгун»

close
100%
Li Gang/XinHua/Global Look Press

Китайский пилотируемый корабль «Шэньчжоу-16», на борту которого находятся три тайконавта, успешно вышел на орбиту и направляется к орбитальной космической станции «Тяньгун», сообщает телевизионная сеть CGTN.

Запуск корабля корабля был осуществлен с космодрома Цзюцюань в провинции Ганьсу с помощью ракеты-носителя «Чанчжэн-2F». В состав экипажа корабля входят Цзин Хайпэн, Гуй Хайчао и Чжу Янчжу, которые должны провести на станции пять месяцев. Для командира корабля Цзин Хайпэна этот космический старт станет четвертым в его карьере. Остальные члены экипажа летят в космос впервые.

«Шэньчжоу-16» продолжит автономный полет к станции «Тяньгун», а затем в автоматическом режиме пристыкуется к ее базовому модулю «Тяньхэ».

Ранее сообщалось, что после запуска китайского космического корабля «Шэньчжоу-16» количество человек, которое одновременно находятся на орбите Земли, достигло 17 человек, что является рекордом.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Озвучка материалов –

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях