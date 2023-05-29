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В России создали новый способ определения генетических отклонений у эмбрионов человека

В СО РАН разработали новый метод скрининга генетического профиля эмбрионов для ЭКО

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Depositphotos

В Институте цитологии и генетики СО РАН разработали метод скрининга эмбрионов для ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение)– нейросеть будет искать отклонения в генетическом профиле у будущего плода. Кроме того, метод сможет показать, как хромосомы расположены в 3D-структуре ядра, об этом «Газете.Ru» рассказала биоинформатик, научный сотрудник и руководитель группы «Биоинформатика» Института искусственного интеллекта AIRI Ольга Кардымон.

«Он отличается от существующих на рынке. Я не могу раскрыть все детали, но технология там совсем другая. Более того, он позволяет не просто секвенировать ДНК, не просто считывать ее последовательность и точно определять, где произошла мутация. Коллеги планируют добавить возможность просмотра того, как эти хромосомы расположены в 3D-структуре нашего ядра. Мы сможем увидеть, где какой ген с каким контактирует, насколько различные регуляторные процессы могут быть в эти изменения вовлечены», – рассказала биоинформатик.

По ее словам, пока исследование специалистов СО РАН находится на уровне научной разработки, идут тестирования на различных синтетических и живых образцах, — неэмбриональных, — у которых есть какие-то анеуплоидии (численные аномалии хромосом).

Подробнее о том, как нейросети ищут мутации в геноме человека, создают не существовавшие ранее в природе белки и предсказывают эффективность вакцин и лекарств – в материале «Газеты.Ru».

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