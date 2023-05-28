Ученые выяснили, что чувство голода может замедлять старение

Ученые из Мичиганского университета выяснили, что ощущение голода само по себе может вызвать омолаживающий эффект голодания — при этом животному не обязательно сокращать потребление калорий. Исследование опубликовано в журнале Science.

Ранее эксперименты над плодовыми мушками (Drosophila melanogaster) и грызунами, показали, что ограничение калорий может увеличить продолжительность жизни и укрепить здоровье. Но требуется больше исследований, прежде чем результаты можно будет распространить на людей, особенно с учетом того, что некоторые эксперименты дали противоречивые результаты или даже выявили потенциальные опасности.

В новом исследовании ученые выяснили, что простого чувства голода может быть достаточно, чтобы замедлить процесс старения.

Известно, что аминокислоты с разветвленной цепью (BCAA) являются важными питательными веществами, которые, по-видимому, также вызывают чувство сытости у мух. Таким образом, употребление меньшего количества BCAA может усилить чувство голода. В эксперименте ученые сначала скармливали голодным мушкам закуски с низким содержанием BCAA, а спустя несколько часов им открывали доступ к нормальной еде. Мухи, которым давали закуску с низким содержанием BCAA, съедали больше еды, а также отдавали предпочтение продуктам с высоким содержанием белка, а не продуктам с высоким содержанием углеводов — признак того, что мухами двигал голод, основанный на потребностях, а не на желаниях.

При это у мушек наблюдались те же изменения, что и при ограничении калорийности рациона. Более того, когда ученые напрямую активировали нейроны плодовых мушек, которые вызывают реакцию голода, они обнаружили, что эти стимулированные голодом мухи также жили дольше.

«Таким образом, само состояние голода, а не доступность или энергетические характеристики диеты, может замедлить старение», — заключили ученые.

Полученные результаты могут помочь объяснить, почему диеты с низким содержанием BCAA полезны для нашего здоровья. Возможно, они обеспечивают организм достаточным количеством питательных веществ, при этом не полностью подавляя сигналы голода в мозгу.

Конечно, эта идея нуждается в гораздо большем тестировании, в том числе и на людях. Несмотря на то, что у плодовых мушек и людей на 75% совпадают гены, связанные с болезнями человека, медицинское применение результатов ученых возможно только после проверки на млекопитающих и самих людях.