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Аллерголог Феденко назвала анализы, которые не стоит сдавать при атопическом дерматите

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Павел Лисицын/РИА Новости

При подборе терапии атопического дерматита пациенты часто сдают «неадекватные анализы», которые не имеют отношения к делу. Среди таких анализ на IgG антитела, рассказала «Газете.Ru» аллерголог, профессор, заведующий отделением аллергологии и иммунопатологии кожи ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России Елена Феденко.

«Например, в течение долгого времени у нас почему-то определяют IgG антитела к пищевым продуктам. А IgG антитела (иммуноглобулины G) не имеют отношения к делу никакого, потому что это антитела памяти. А больные приносят пачки дорогущих анализов и говорят: «Доктор, я вообще ничего не переношу». Я объясняю: «IgG — это антитела памяти. И этот анализ показывает только лишь то, что вы с этим продуктом в течение вашей жизни сталкивались. И в ответ на встречу с этим продуктом образовались IgG антитела», – привела пример Феденко.

Что можно сделать, так это провести аллергологическое обследование для выявления причинно-значимых аллергенов, а это значит определить антитела IgЕ.

«Проводится это обследование двумя путями: либо на самом больном, с помощью постановки кожных тестов, либо с помощью лабораторной диагностики, которая направлена на определение аллерген специфических иммуноглобулинов класса Е к различным аллергенам. Это могут быть ингаляционные аллергены (аэроаллергены), например, клещи домашней пыли, пыльца разных растений, различные грибы - микроорганизмы. Это могут быть пищевые аллергены», – заключила профессор.

Подробнее о том, чем атопический дерматит отличается от экземы, и какие анализы не нужно сдавать людям с этим заболеванием, и как сейчас лечат это заболевание — в материале «Газеты.Ru».

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