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Ученые выяснили, что по голосу можно установить ориентацию мужчины

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Marco Brockmann/Shutterstock

Психологи из Сиднейского университета доказали, что по голосу мужчины можно установить его сексуальную ориентацию. Причем предпочтения гетеросексуальных и гомосексуальных мужчин точно определить по голосу оказалось легче, чем ориентацию бисексуалов. Результаты работы ученых были опубликованы в журнале The Journal of Sex Research.

В работе 70 добровольцев оценили 60 голосовых записей выборки из 20 гомосексуальных мужчин, 20 бисексуалов и 20 гетеросексуалов. Участники должны были отметить в анкете, звучит ли голос мужественно, женственно, и какая сексуальная ориентация у его владельца.

Добровольцы могли правильно классифицировать сексуальную ориентацию гомосексуальных мужчин и гетеросексуалов по голосу с большей вероятностью. Голоса бисексуальных мужчин постоянно ошибочно воспринимались как наиболее привлекательные исключительно для женщин и, вопреки ожиданиям, воспринимались как наиболее мужественные из всех.

«В совокупности эти результаты свидетельствуют о том, слушатели не могут идентифицировать бисексуальных мужчин по их голосам. Следовательно, хотя бисексуальные мужчины, по-видимому, подвергаются меньшему риску столкнуться с идентификацией по голосу и дискриминацией, чем гомосексуальные, их часто ошибочно принимают за натуралов», – отметили ученые.

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