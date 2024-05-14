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Покусанная питбулем девочка получит компенсацию в 1,5 млн рублей в Петербурге

В Петербурге покусанная питбулем девочка получит 1,5 млн рублей

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Shutterstock

В Петербурге девочка, которую покусал питбуль, получит компенсацию в размере 1,5 млн рублей. Об этом в Telegram-канале сообщает руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

По информации руководителя пресс-службы, инцидент произошел в феврале прошлого года на улице Пионерстроя. Мужчина выгуливал питбуля без поводка и намордника. Собака подбежала к девочке и вцепилась в нее зубами, повалив за землю. После этого животное укусило ребенка за лицо.

Полученные девочкой травмы оценили как тяжкий вред здоровью. Кроме того, оставшиеся после нападения питбуля шрамы можно исправить лишь при помощи косметической операции. Отмечается также, что ребенок стал бояться выходить на улицу и начал испытывать страх при виде животных.

Суд постановил, что ответственные за ненадлежащий выгул собаки должны выплатить девочке компенсацию в размере 1,5 млн рублей, а ее матери 100 тысяч рублей.

Ранее иркутянин натравил на годовалого ребенка ротвейлера, девочка в тяжелом состоянии.

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