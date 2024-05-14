Украинские военные отошли с позиций в селе Лукьянцы в Харьковской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил Генштаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Из заявления Генштаба ВСУ следует, что украинские подразделения отступили после российских авиационных ударов с применением десяти корректируемых авиабомб. После чего «для сохранения жизни украинских военнослужащих было проведено изменение позиций».

От села Лукьянцы до Харькова около двух десятков километров по прямой.

14 мая сообщалось, что военное руководство Украины решило перебросить формирования трех армейских бригад с Краснолиманского направления к городам Харьков и Сумы. При этом российские солдаты продолжают вести активные боевые действия на Краснолиманском направлении.

В тот же день депутат Верховной рады Кира Рудик назвала ситуацию в Харьковской области «очень напряженной» на фоне наступления ВС РФ.

Аналогичное заявление сделал и начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов).

Ранее Киев объявил план-перехват в Харьковской области из-за бегства солдат ВСУ.