Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) оказывают сопротивление ВС РФ в Харьковской области, при этом испытывают панику. Об этом сообщил глава администрации Харьковской области Виталий Ганчев, слова которого передает РИА Новости.

«Занимаются удобные позиции и в самом городе, и в округе. Работы там, конечно, предстоит еще много, но в рядах украинских формирований паника уже налицо», — заявил он.

Ганчев подчеркнул, что все противоправные действия в отношении проживающих в Харьковской области россиян со стороны ВСУ будут зафиксированы.

Также Ганчев сообщил, что в Харьковской области более 60 бойцов из неонацистского формирования «Кракен» (запрещенная в России террористическая организация) попали в плен.

По его словам, западная и северная части Волчанска в Харьковской области уже контролируются Вооруженными силами Российской Федерации.

Он отметил, что группировка войск «Север» в ближайшее время начнет освобождать поселок Липцы в Харьковской области. Российские военные подошли к окраинам.

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