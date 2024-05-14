Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Мать Харламова высмеяла слухи о давлении на сына

Мать Харламова Наталья заявила, что развила пофигизм на негатив

close
100%
khar_nat/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Мать комика Гарика Харламова Наталья высмеяла в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что давила на сына, чтобы тот сделал предложение возлюбленной Катерине Ковальчук.

Харламова опубликовала несколько фото, на которых изобразила «удивление», «возмущение» и «принятие». Она отметила, что у нее выработался пофигизм на негатив в свой адрес. По словам матери юмориста, у нее появилось понимание того, что «каждый зарабатывает, как может».

«А «недобрые» комменты люди пишут чаще всего от скуки и для развлечения, не зная ситуаций и не представляя реального положения вещей. А вы как относитесь к фантазиям СМИ и журналистов в желтых тонах?» — поделилась мать шоумена.

Харламова также обратилась к изданию, написавшему про нее неправду, и попросила расценить это как «давление» на него.

13 мая Гарик Харламов опроверг слухи о том, что он сделал предложение Катерине Ковальчук под давлением матери. Он назвал «лютой чушью» слух, что мать заставила его снова жениться.

12 мая Харламов рассказал, что сделал предложение своей возлюбленной после ее смены в кино. По словам юмориста, в тот момент Катерина Ковальчук была в гриме. У актрисы были заплаканные глаза, потому что она «весь день плакала по сценарию». Шоумен отметил, что после предложения Катерина Ковальчук расчувствовалась по-настоящему.

Ранее стало известно о ссоре Харламова и Маслякова из-за КВН.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами