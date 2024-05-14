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В Кремле анонсировали скорое назначение врио глав нескольких регионов

Песков: Путин скоро назначит врио губернаторов ряда российских регионов

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Александр Вильф/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин в ближайшее время назначит временно исполняющих обязанности губернаторов в тех регионах, глав которых перевели на работу в федеральное правительство. Об этом в ходе регулярного брифинга заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

Он отметил, что глава государства продолжает заниматься губернаторской повесткой. По словам представителя российского лидера, соответствующие вопросы являются одной из составляющих ежедневной работы Путина.

«Конечно, в самое ближайшее время можно ожидать назначения исполняющих обязанности глав регионов, руководители которых перешли и переходят сейчас на работу в федеральное правительство», — сказал Песков.

При этом он подчеркнул, что основными критериями при выборе врио руководителей регионов станут их профессионализм и опыт. Также президент будет обращать внимание на ассоциацию претендентов с тем или иным субъектом, добавил пресс-секретарь Кремля.

Кроме того, Песков не исключил новые кадровые перестановки в администрации главы государства. Он уточнил, что российскому лидеру еще предстоит подписать указы о назначении или переназначении начальников различных управлений этой структуры.

14 мая Путин утвердил руководящий состав администрации президента. Из соответствующего указа следует, что Антон Вайно сохранил пост руководителя этой структуры.

Ранее губернатора Калининградской области Антона Алиханова предложили назначить министром промышленности и торговли РФ.

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