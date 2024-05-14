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В Раде раскритиковали Буданова за откровенное признание западной прессе

Депутат Рады Бужанский осудил Буданова за заявление об отсутствии резервов ВСУ

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Valentyn Ogirenko/Reuters

Депутат Верховной рады Максим Бужанский резко раскритиковал главу Главного управления разведки (ГУР) МО Украины Кирилла Буданова (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) за его заявление зарубежным журналистам об отсутствии резервов у Вооруженных сил Украины (ВСУ) и критической ситуации под Харьковом. Свое мнение Бужанский высказал в своем Telegram-канале.

«В какой момент он взял на себя командование войсками, точно ли информация о наличии или отсутствии резервов должна вот так сообщаться иностранным журналистам», — подчеркнул он.

Бужанский усомнился в том, что утверждение об отсутствии резервов ВСУ сподвигнет западные страны увеличить военную и финансовую помощь Киеву.

До этого Буданов в беседе с New York Times заявил, что обстановка, в которой оказались подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области, становится критической. Он также признал, что ВСУ больше нет резервов для поддержки обороны на Харьковском направлении.

Ранее глава ВГА Харьковской области рассказал о новых резервах ВСУ под Харьковом.

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