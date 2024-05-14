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В Кремле отвергли обвинения в гибридных атаках на Запад

Песков назвал безосновательными обвинения РФ в гибридных атаках на Запад

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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Россия отвергает все обвинения со стороны Запада в дезинформации и подготовке гибридных атак. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков на брифинге.

«Все до одного эти заявления, все демарши со стороны европейских столиц носят абсолютно безосновательный характер. И мы все эти обвинения решительно отвергаем», — сказал он журналистам.

До этого в НАТО заявляли, что глубоко обеспокоены «недавними злонамеренными действиями на территории союзников».

Речь идет об инцидентах в Чехии, Эстонии, Германии, Латвии, Литве, Польше и Великобритании. В альянсе считают, что они являются частью усиливающейся кампании, «которую Россия продолжает осуществлять по всему евроатлантическому региону, в том числе на территории Альянса и через доверенных лиц». Сюда входят диверсии, кибер- и электронное вмешательство, кампании по дезинформации и другие гибридные операции, утверждают в военном блоке.

Ранее в Госдуме объяснили, почему НАТО обвиняет РФ в злонамеренных действиях.

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