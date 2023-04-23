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Археологи обнаружили древнейшие в Японии останки кур

Frontiers in Earth Sciences: японцы начали разводить цыплят в IV веке до нашей эры

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Shutterstock

Ученые из Университета Хоккайдо в обнаружили самые ранние свидетельства разведения кур в Японии. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Earth Sciences.

Куры и их дикие сородичи принадлежат к семейству птиц фазанидам, в которое входят фазаны, индейки и перепела. Иногда в Японии находили кости молодых фазанид, но они не могли быть бесспорно идентифицированы как принадлежащие курам. В новой работе исследователи идентифицировали кости молодых особей, что указывает на то, что имело место размножение цыплят.

Ученые подтвердили, что обе кости принадлежали цыплятам, проанализировав молекулы коллагена с помощью метода масс-спектрометрии. Фермеры, разводившие кур, жили в период Яей между 381–204 гг до нашей эры. В это время регион, где нашли кости, имел статус важного центра торговли — возможно, именно отсюда куры распространились по Японии и другим странам Азии.

Курица является одним из самых распространенных домашних животных, и в настоящее время ее популяция насчитывает более 33 миллиардов особей. Считается, что куры были одомашнены в Юго-Восточной Азии около 3500 лет назад, после чего их развезли по всем уголкам мира.

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